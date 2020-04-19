شكرا لقرائتكم سعيد: باهر المحمدي لا يصلح للأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق أن باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي لا يصلح للعب في الأهلي والزمالك . وأضاف سعيد خلال تصريحات تلفزيونية أن باهر لاعب جيد لكنه لن يضيف جديد في حال إنضمامه للأهلي والزمالك خلال الفترة القادمة خاصة وأن هذا المركز له تاريخ كبير من اللاعبين المميزين داخل صفوف قطبي الكرة المصرية .

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