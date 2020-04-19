شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات أمريكا المونديالية في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) أن التصفيات القارية المؤهلة لمونديال 2022 ستنطلق في سبتمبر المقبل . وكان من المقرر أن تنطلق التصفيات أواخر مارس الماضي لكنها تأجلت بسبب تفشي وباء «كورونا». ولم يتم تحديد «أي موعد لمعاودة مباريات كأس ليبرتادوريس وكأس سوداميركانا» والاتحاد القاري مصمم على إنهاء المسابقتين .

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