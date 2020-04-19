ساري.. تجربته مع تشيلسي بدأت بالمواجهة وانتهت بالدموع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

وصف الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي حالياً تجربته في نادي تشيلسي الإنجليزي بأنها بدأت صعبة وانتهت عاطفية، وقال: في أول 6 أشهر كانت علاقتي مع اللاعبين في غرفة الملابس تتسم بالمواجهة لكن في نهاية المطاف غلبت علينا الطبيعة الإنسانية وبكينا معاً بعد الفوز بلقب يوروبا ليج، لست ممن يربتون على ظهر اللاعبين، أتحدث كثيراً عن أخطائهم وقليلاً عن حسناتهم، في البداية يعتقدون أن التعامل معي صعب لكنهم يدركون لاحقاً أنني صريح ويتعلمون تقديري.

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وأكد ساري افتقاده العمل في الدوري الإنجليزي لكنه لم يفتقد العيش في إنجلترا وقال: أفتقد إنجلترا قليلاً فقط. لا أعيش هناك أبدا ولا أفهم كيف يستطيع الإيطاليون العيش فيها. وتابع ساري: كرة القدم في إنجلترا شيء آخر، أفتقد البريمييرليج لأنه رائع ومذهل. من جهته، قال البرازيلي ديفيد لويز الذي رحل عن تشيلسي في آخر يوم من موسم التنقلات الصيفية بأغسطس/ آب الماضي صوب أرسنال إن لديه تحفظات على مقولة إن «قرار الانتقال لأرسنال كان متسرعاً» وأضاف: «كنت دائماً سعيداً جداً في تشيلسي وتفهمت أن تجربتي وصلت لنهايتها هناك حتى مع كون قرار الانتقال جرى سريعاً، قررت ترك تشيلسي حتى قبل أن يفتح لي أرسنال الباب، أعرف أن أرسنال لم يكن بأفضل حالاته وكان الفريق يعتمد على خط دفاعه في التصدي للهجمات وعرفت أنني بذهابي لأرسنال سأكون مثل من يدفع فاتورة المطعم بدون أن يأكل لكنني قررت الذهاب الى هناك لأنني أردت تعلم شيء جديد في حياتي.

وتابع لاعب بنفيكا الذي انضم للبلوز في 2011 وحصد معه الألقاب على فترتين: لم يكن الأمر سهلاً في البداية، ليس من ناحية التأقلم فقط بل من ناحية تقبل انتقادات مشجعي تشيلسي. حزين لعدم تفهمهم قراراتي الشخصية، وحبي واحترامي لتشيلسي كان دوماً حقيقياً.