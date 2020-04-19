نادي الذيد يطلق مسابقة تراثية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي الذيد الثقافي الرياضي، مسابقة تراثية عن بعد وهي بمناسبة اليوم العالمي للتراث والذي يوافق يوم 18 إبريل من كل عام، ودعا النادي الجمهور إلى التفاعل مع المسابقة والاطلاع على المعلومات التراثية التي تقدمها.

وأوضح خليفة بن دلموك الكتبي عضو مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية والإعلامية بالنادي، أن نادي الذيد بمباركة من رئيس مجلس الإدارة سالم محمد بن هويدن وأعضاء مجلس الإدارة ومن منطلق حرصه على مواكبة الفعاليات العالمية، يشارك عن بعد في احتفالات اليوم العالمي للتراث.

وأشار إلى أن النادي يطرح المسابقة التراثية الأولى من نوعها مبيناً أن المسابقة التراثية التي تبث عبر حساب النادي على الإنستجرام تتكون من خمسة أسئلة وأفاد بأن شروط المشاركة في المسابقة ألا يقل عمر المتسابق عن 12 سنة، كما أن المشاركة للمواطنين والمقيمين في الدولة وآخر موعد لإرسال الإجابات يوم 21 إبريل.