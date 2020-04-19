إنهاء خدمات فرانشيسكو.. والبلوشي مدرباً للمنتخب

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد وبمشاركة جميع الأعضاء اجتماعاً مهماً، وخرج بالعديد من القرارات أهمها: إنهاء عقد المدرب الإسباني فرانشيسكو خافيير المدير الفني لمنتخب الرجال اعتباراً من 30 إبريل الجاري وتوجيه رسالة شكر له على الفترة التي قضاها مدرباً لأبيض اليد وتكليف مساعده المدرب الوطني خالد البلوشي بقيادة الجهاز الفني للمنتخب في الفترة القادمة، وتكليف المدرب قاسم بن عاشور المدير الفني للمنتخبات السنية بإعداد برامج منتخبات الشباب والناشئين والأشبال خلال الفترة القادمة.

وتم إلغاء بطولات كأس الإمارات للشباب والأشبال والناشئين والصغار للموسم الرياضي 2019-2020 ويستكمل دوري الرجال ويتوج فريق نادي الشارقة الذي حسم اللقب مبكراً في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل واستكمال الجولة الأخيرة من كأس السوبر للشباب بحيث تقام بداية الموسم الجديد يوم 7ديسمبر المقبل، وتنطلق بطولة الدوري العام لفئة الشباب يوم 14سبتمبر واستكمال الجولة الأخيرة من دوري الناشئين اعتباراً من يوم 11 سبتمبر وينطلق دوري الموسم الجديد يوم 18 سبتمبر وبدء بطولة الدوري العام للأشبال يوم 19 سبتمبر ودوري الصغار يوم 17 سبتمبر واستكمال الدور الثاني من دوري السيدات اعتباراً من يوم 26 سبتمبر. وفي ما يتعلق باللاعب المقيم فقد أصدر اتحاد اليد قرارات وشروط جديدة خاصة باللاعب المقيم أبرزها ألا يكون قد لعب لمنتخب بلاده إلى جانب بقية الشروط والتفاصيل الدقيقة التي ستعمم على الأندية.

يذكر أن اتحاد اليد كان من أول الاتحادات التي ألغت مسابقاتها وأعلنت ترحيلها إلى الموسم الجديد وحظيت القرارات بإشادة كبيرة من الشارع الرياضي ولكنه لم يحدد مواعيد المسابقات بحجة انهم لا يعرفون انهم سيكونون على رأس عملهم ام سيأتي الاتحاد الجديد لإكمال مهامه وحتى الآن ما زال موقف الاتحادات عالقاً، كما أفاد نبيل عاشور الأمين العام لاتحاد اليد بأن الهيئة طلبت من الاتحاد مراجعة النظام الأساسي للاتحاد مع اللائحة الاسترشادية للهيئة العامة للرياضة وتم تشكيل لجنة مراجعة النظام الأساسي برئاسة محمد عبدالكريم جلفار وعضوية نبيل عاشور وناصر الحمادي.