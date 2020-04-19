الدرمكي: الاستقرار الفني سر نجاح المنظومة الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة نادي العين للألعاب الرياضية عن تمديد عقد مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة المونتنيجري فسيلن فيسكو لثلاثة مواسم قادمة، سعياً لتحقيق الطموحات المرجوة خصوصاً أن الزعيم تنتظره تحديات مهمة في المواسم القادمة محلياً وخارجياً.

وكان المدرب فيسكو نجح في العودة بالفريق إلى المنافسة على بطولة الدوري والتأهل للمربع الذهبي، بجانب الاستقرار الفني وخلق روح الفريق الواحد بين اللاعبين.

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وقامت الشركة أيضاً بتمديد عقد العملاق الكولمبي ليبرمان كرستوفر أجاميز لموسم واحد بعد أن تم التعاقد معه في مطلع شهر مارس الماضي، إلا أنه لم يشارك مع الفريق بداعي توقف النشاط الرياضي في الدولة بسبب تفشي فيروس كورونا، ويتمتع النجم الكولومبي بخبرة جيدة ويعد من اللاعبين المميزين على مستوى العالم في الكرة الطائرة. كما تم التعاقد أيضاً مع الشاب لازارو يويلفيس برونيت من كوبا كلاعب لفئة الشباب للموسم القادم.

وأكد عبدالله جمعة الدرمكي نائب رئيس شركة نادي العين للألعاب الرياضية المشرف العام على كرة الطائرة، أن الاستقرار الفني مطلب أساسي وسر نجاح المنظومة الرياضية داخل الأندية، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة بالتجديد للمدرب لثلاثة مواسم قادمة واللاعب أجاميز لموسم آخر وقال: لمسنا خلال الفترة التي تولى فيها المدرب فيسكو مهمة تدريب الفريق منذ قدومه في أواخر شهر نوفمبر الماضي تحسناً ملحوظاً في أداء الفريق، هذا بجانب تعرفه إلى اللاعبين عن قرب في فترة وجيزة وبث روح الحماس لديهم، الأمر الذي انعكس على الأداء في الملعب، لذلك جاء قرار التمديد، خصوصاً أننا نتطلع إلى حصد البطولات في الموسم المقبل بعد أن تخلى عنا الحظ في بطولتي «السوبر» وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بالرغم من وصولنا إلى النهائي في البطولتين، وقبل أن يتم إيقاف الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة بسبب تفشي فيروس كورونا. وتابع: كما مددنا أيضاً للاعب الكولمبي ليبرمان أجاميز موسماً آخر وهو الذي لم تتح له فرصة اللعب مع الفريق بسبب إيقاف الأنشطة الرياضية بالدولة، فهو لاعب متميز ويعد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم في اللعبة وسيشكل إضافة قوية للزعيم.

وحول التجهيزات للموسم القادم في حالة تم إلغاء بطولتي الدوري والكأس هذا العام، ذكر الدرمكي: شرعنا في التحضيرات اللازمة لبناء فريق المستقبل من خلال تجديد شبه كامل للفريق بدءاً من الموسم المقبل في خطة إعداد مدروسة وضعها المدرب من أجل تحقيق التطلعات المرجوة وإكمال مسيرة الإنجازات العيناوية، مع التركيز الكامل على المراحل السنية لضمان استمرارية دعم الفريق الأول بالخامات المميزة والتي ستشكل العمود الفقري لطائرة الزعيم. مشيراً إلى أن الفريق سيشهد في الموسم القادم مغادرة بعض اللاعبين وهم مرفوعو الرأس بعد أن سطروا مع «الزعيم» العديد من الإنجازات والألقاب وقدموا كل ما لديهم من أجل أن تبقى طائرة البنفسج الرقم الصعب في الرياضة الإماراتية.