شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ المعلقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

* لم يدر في خَلَد أحد، ولا خطر على بال مدرس التربية الرياضية الفلسطيني، أحمد سلامة، في ثانوية الأمير بأم القيوين، عندما توجه إلى ذلك الشاب المتأثر بالمعلقين خالد الحربان، ونور تويني، وأصر عليه أن يعلق على دوري الفصول عبر الإذاعة المدرسية، أننا أمام موهبة ستكون قامة تتبوأ أعلى مراتب التعليق الإماراتي، والعربي.. ذلكم هو شيخ المعلقين علي حميد، «بومحمد».

* هو نجم بارع، واسم فارع، لامع، منقوش في قلوب العرب عامة، والإماراتيين خاصة، أستاذ في التعليق ملأ دنياه، وشغل ناسه، وحلّق في سمائه.. فلم يكن يتصور المشجع أن يلعب المنتخب يوماً ولا يعلق عليه علي حميد.. تحس به كأنه كتلة من المشاعر الجياشة، والعواطف الفياضة تجاه منتخب بلاده.. ولا تملك إلا أن تتفاعل معه بلغة الدموع الهاطلة.. ولم يستطع هو أن يخفي تلكم الأحاسيس المرهفة القوية عندما كان يُعلّق على المنتخبات العربية، خصوصاً في بطولات العالم، كأن حبه للوطن العربي الكبير يجري في دمه، ويسري في عروقه.

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* ورث أبومحمد حب الحياة البرية والبحرية في صغره، من أبيه، واستهوته الإذاعة المدرسية، ومادة التاريخ في ثانويته، كلها أثرت في إبداعه لاحقاً، وشكّلت شخصيته المميزة في التعليق، وهو وإن لم يكن محباً لمادة الجبر، إلا أنه جبر قلوب محبيه بسحر تعليقه في بلده، ووطنه العربي.. وقد تميز بالتعليق الذي يعتمد - كما يقول هو- على الوصف التفصيلي للمباراة مع حضور فني إلى جانب المعلومة الخاصة بالحدث؛ كي يخرج المُتلقي بحصيلة معلوماتية جيدة.

* مسيرته في التعليق بدأها في أكتوبر/ تشرين الأول، أوائل السبعينات، مع الأهلي، والوصل، وأنهاها قبيل عام بين شباب الأهلي، والشارقة، في أواخر فبراير/ شباط محلياً.. أما أبرز تجاربه في البدايات العربية والمونديالية فكان التعليق على مباراة البرازيل، والأرجنتين في برشلونة، فقد اختير من بين نخبة من أميز المعلقين العرب لها.. ورحلته زاخرة، وسيرته مفعمة بالمحطات، وأجمل الذكريات، ولا يمكن أن تبرح الذاكرة المحلية والعربية منها سبع مشاركات في بطولات للعالم.. وإحدى وعشرين بطولة خليج.. وأوسمة أبرزها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومن اللجنة الأولمبية، ووسامان عربيان من تونس، ومصر.

* ترك علي حميد أجمل الذكريات عند أفراد جمهور الإمارات، فهم لم، ولن ينسوا أبداً، كلماته العفوية مثل: «عدنان ياب جول يا ربي»، و«حلوه يا زهير يا بخيت يا المنقذ»، و«إش حلاتك يا عبدالرحمن إبراهيم»، و«حلوه حلوه حلوه.. إماراتنا حلوه إبلادنا حلوه»، و«ومشى قطار الإمارات».. و«خلاص خلاص.. خلّصنا اللي علينا.. ما في حد أحسن من حد»..

هذا جهدُ المُقِل، ومحاولة متواضعة لتذكير الناس بقامة نفتخر بأنها إماراتية.. وسوف يبقى دوماً رمزاً بارزاً لحب الوطن، وصرحاً شامخاً في التعليق العربي الرصين، شكراً أبا محمد.. شكراً يا شيخ المعلقين.