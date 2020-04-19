لجنة المنتخبات تبدأ رحلة البحث عن مدرب «الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم، صباح أمس السبت، اجتماعها الثاني عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة، بمشاركة سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، ومحمد عبيد حماد مستشار اللجنة مشرف المنتخب الوطني الأول، وعدنان الطلياني، وعبد الله سلطان، وعبد الحميد المستكي، ومحمد عبيد حمدون، وعادل عبد العزيز أعضاء اللجنة، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات مقرراً.

وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وفي مقدمتها ملف مدرب المنتخب الوطني الأول، حيث اطلعت اللجنة على السير الذاتية المقدمة من أعضاء اللجنة لترشيح مدرب لتولي مهام تدريب «الأبيض» خلال المرحلة المقبلة التي تضمنت العديد من الأسماء من جنسيات ومدارس عالمية مختلفة، وبعد مناقشة مستفيضة للموضوع، تقرر تكليف الأعضاء بعقد اجتماع خاص لهذا الملف خلال الأسبوع الجاري، لتقليص القائمة، وذلك حسب المعايير المطلوبة على أن تُرفع لمجلس الإدارة لاحقاً.

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وفي ما يتعلق ببرامج إعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، قررت اللجنة تأجيل هذا الموضوع إلى حين وضوح الرؤية، وانتظار قرارات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم حول مسألة عودة النشاط الرياضي الكروي في ظل الوضع الصحي الراهن.

كما ناقشت اللجنة عدداً من المشاريع الخاصة بتطوير قطاع منتخبات المراحل السنية ومراكز التدريب، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير برامج متخصصة في تطوير المهارات الفنية من خلال تنظيم مسابقات مدرسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وقررت اللجنة كذلك رفع توصية للأمانة العامة للاتحاد لمخاطبة اللجنة الأولمبية الوطنية حول الموافقة المبدئية على المشاركة في الدورة التاسعة للألعاب الفرنكوفونية لفئة الشباب المقررة في شهر يوليو / تموز 2021 بجمهورية الكونجو.