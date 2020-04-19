أحمد العويس: هدفنا الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة للكاراتيه «الكاتا عن بعد» نتائج منافسات النسخة الأولى من البطولة التي نظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والتي تأتي ضمن خطته التي تحث على الاستمرار في ممارسة الرياضة تزامناً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأقيمت البطولة تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه وشارك فيها 230 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية في الدولة ومن مختلف الجنسيات.

وتصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الترتيب العام محرزاً 8 ميداليات ذهبية و8 فضية و16 برونزية، بينما أحرز الشارقة للألعاب الفردية 4 ذهبية و4 فضية وبرونزية واحرز شباب الأهلي ذهبيتين و5 برونزيات، بينما احرز نادي الشارقة لرياضة المرأة ذهبية وفضيتين وبرونزية ونادي الذيد ذهبية و3 برونزيات، واتحاد كلباء ذهبية واحدة وقرية البولينغ فضية وبرونزيتين، ونادي النصر فضية واحدة وسجايا فتيات الشارقة برونزية واحدة.

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وتقدم أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للكاراتيه للرعاية والتعاون المشترك الذي مهد لنجاح البطولة وأثنى على جهود فريق العمل في النادي ولجنة الحكام في اتحاد الكاراتيه وهنأ أحمد العويس الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة مؤكداً ان المشاركة الكبيرة ساهمت في نجاح البطولة وقال: كل من شارك في هذه البطولة يعد فائزاً لكونه أسهم بالبقاء في البيت للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضح عبيد العسم السويدي عضو مجلس إدارة النادي ومشرف الكاراتيه ان البطولة حققت أهدافها وهي دعم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ورفع الروح المعنوية بشكل أكبر للرياضيين، مؤكداً ان جوائز الفائزين ستصلهم في منازلهم في أقرب وقت.