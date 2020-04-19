دعم نفسي للاعبي أرسنال في الحجر المنزلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي، أن الطبيب النفسي للنادي اللندني على اتصال دائم بلاعبي الفريق من أجل تقديم أي مساعدة مطلوبة خلال فترة التوقف المفروض على النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وخضع لاعبو أرسنال لعزل ذاتي منذ 12 مارس عندما أثبتت الفحوص إصابة أرتيتا بالفيروس قبل توقف النشاط الرياضي في البلاد.

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وأكد المدرب الإسباني، أن النادي يبذل كل جهد مستطاع من أجل الحفاظ على الروح المعنوية للاعبين، وقال أرتيتا عن ذلك لموقع النادي: «الأخصائي النفسي للنادي يعتني باللاعبين وهو على اتصال دائم بهم».

وأضاف المدرب: «نرسل تسجيلات ومعلومات للاعبين لملء الفراغ.. وإبقائهم على اتصال وثيق بعملهم وبالأشخاص المرتبطين بعملهم وهم أنا وطاقمي الفني».

وقال أرتيتا الذي تولى تدريب أرسنال في ديسمبر الماضي، خلفاً لمواطنه أوناي إيمري إنه يستغل فترة التوقف للتعرف إلى لاعبيه بصورة أفضل.