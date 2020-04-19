شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يعلن تعافي المسحل من كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن شفاء حاتم المسحل نائب رئيس النادي من فيروس «كورونا» المستجد، وانتقاله إلى منزله بعد 3 أسابيع قضاها في أحد مستشفيات مدينة الدمام؛ لتلقي العلاج.

دخل المسحل الشقيق الأصغر لياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى المستشفى في 22 مارس/ آذار الماضي؛ بعد إصابته بالفيروس؛ إثر عودته من لندن.

واحتفى الاتفاق بسلامة الرجل الثاني في إدارته بصورة بيانية توضح توجه المسحل من الحجر الصحي إلى المنزل.

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