الزمالك يحدد 5 ملايين جنيه فقط سقفاً للصفقات الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وضع 5 ملايين جنيه سقفاً مالياً للتعاقد مع أي صفقة جديدة يتم إبرامها لتدعيم الفريق في الموسم القادم، حيث ترفض إدارة قلعة ميت عقبة الدخول في مزايدات حول الصفقات، خاصة أن النادي الأبيض يمتلك بين صفوفه عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين.. وترى إدارة الزمالك أن وضع سقف للصفقات سيؤدي إلى توفير الملايين ،بجانب دعم الفريق الأبيض بأفضل صورة مع إمكانية إدخال بعض المعارين في الصفقات لتقليل التكلفة المالية لها، في ظل امتلاك النادي لعدد كبير من اللاعبين المعارين بالأندية الأخرى.



ومنح مسؤولو الزمالك ملف اللاعبين الأجانب إلى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لحسمه في الموسم الجديد، انتظاراً للائحة التي سيتم اعتمادها الموسم المقبل، بشأن عدد اللاعبين الأجانب المسموح به لكل فريق.

ويمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجاني ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، كابونجو كاسونجو، بجانب معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، المعارين لأندية المقاولون العرب والرجاء البيضاوي والاتحاد السكندري،على الترتيب، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض في الموسم المقبل،على أن يحسم ذلك الملف،الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق.

على صعيد مغاير، تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي اجتماعًا خلال الفترة المقبلة،من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة منها عقد بعض اللاعبين الذين ينوي الأهلي التجديد لهم، ويأتي في مقدمتهم مروان محسن مهاجم الفريق.

وتبحث اللجنة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو مدة عقد مروان محسن صاحب الـ31 عامًا، وكذلك المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب عند التجديد.. ويبدأ مسؤولو الأهلي جلسات التفاوض مع مروان محسن لتجديد عقده في شهر مايو،أيار المقبل، حيث سيعقد مسؤولو القلعة الحمراء جلسات التفاوض مع مهاجم الفريق ووكيل أعماله من أجل حسم ملف التجديد.

ويُعد مروان محسن من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة السويسري، رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، الذي يرفض التفريط في خدمات مروان ويرى أن بقاءه أمر مهم في الفريق بصرف النظر عن حالة عدم التوفيق التي تلاحقه طوال الفترة الماضية.

في شأن مختلف، كشف مصدر بمجلس إدارة اتحاد الكرة عن أنه يتعجب بشدة من طرح قضية تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل، ومحاولات بعض الأندية من أجل الضغط على الاتحاد لإلغاء القرار.. وقال المصدر إن قرار اتحاد الكرة ولائحة القيد مرسلة لجميع الأندية من الموسم الماضي وليست من بنات أفكار اللجنة الحالية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والكل على علم بها وأنه سيتم تخفيض عدد اللاعبين الأجانب، ومن الغريب إثارة الأمر في هذا التوقيت، رغم أن الأندية لم تعترض من الأساس على لائحة القيد المرسلة منذ بداية الموسم.

وشدد المصدر على أن الاتحاد ينظر في جميع قراراته لمصلحة الكرة المصرية دون النظر لمصلحة أندية بعينها وقرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب، هو قرار مدروس من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المصريين للتواجد والمشاركة، وحتى تكون إضافة للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها ليكون هناك تنوع في الاختيارات أمام الأجهزة الفنية، وبالتالي يصب في مصلحة الكرة المصرية بالأساس.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكدا أنه لا تراجع عن قرار الاتحاد بتقليص عدد اللاعبين الأجانب والجبلاية لن ترضخ لأي ضغوط من الأندية.