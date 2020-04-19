عبد الملك: شباب الأهلي يستحق أن يكون بطلاً في حال إلغاء الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: معن خليل

اعتبر إبراهيم عبدالملك، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، أن استمرار تفشي فيروس «كورونا» يحول دون عودة قريبة للنشاط الرياضي، مؤكداً أنه إذا قرّر اتحاد الكرة إلغاء دوري الخليج العربي، فإن «الفرسان» يستحق أن يكون بطلاً بعدما تصدر الترتيب عن جدارة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه قبل 7 جولات من ختام البطولة.

وقال عبدالملك لـ«الخليج الرياضي»، رداً على سؤال حول توقعاته لموعد عودة منافسات الدوري: «أرى أن القرار ليس بيد اتحاد الكرة أو الأندية، بل بيد السلطات الصحية المختصة، ووفق المدى الزمني الذي ستستغرقه هذه الجائحة العالمية، أنا أتمنى عودة النشاط الكروي في أسرع وقت، لكن في المقابل صحة المجتمع فوق كل اعتبار، وجهودنا جميعاً يجب أن تنصب في مكافحة هذا الوباء، والرياضة وكرة القدم، نوع من الكماليات في المجتمع والترفيه، يمكن أن نؤجله لشهر أو سنة في سبيل المصلحة العامة».

وتابع عبد الملك: «إذا ارتأى اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين إلغاء الدوري بعد التنسيق مع الجهات المختصة، فنحن في شباب الأهلي مع أي قرار يخدم صحة المجتمع، وأتمنى أن يعطي الاتحاد والرابطة النادي حقه في التتويج بلقب البطولة، فهو استحق صدارة الترتيب قبل توقف النشاط بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، وتوج بطلاً لمرحلة الذهاب بفارق كبير عن الثاني أيضاً».

وفي حال إلغاء الدوري وتتويج شباب الأهلي اقترح عبدالملك «إقامة مباراة نهائي كأس رئيس الدولة من دون جمهور»، حتى يتم تتويج كل أبطال الموسم بعدما سبق للنصر أن توج بلقب كأس الخليج العربي.

صعوبـة

واعتبر عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي أن الظروف غير مؤاتية لاستكمال النشاط أو حتى إقامة التدريبات في المدى القريب، وفي حال تقرر عودة الدوري، فإن أي فريق يحتاج لفترة 4 أسابيع على الأقل ليكون مستعداً بدنياً وفنياً لخوض المباريات بعد فترة التوقف الطويلة.

وفي موضوع تقليص رواتب اللاعبين والمدربين المواطنين، وإعطاء اتحاد الكرة الضوء الأخضر للأندية للقيام بهذا الأمر لفترة مؤقتة بما لا يزيد على 40% من نسبة الراتب الشهري، مع ترك أمر تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين الأجانب للمفاوضات، قال عبد الملك، «هذا القرار له إيجابيات كثيرة ويحافظ على قدرة كل نادٍ في استمرارية الالتزام بعقوده مع اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية الإدارية والموظفين؛ حيث إن توقف النشاط أثر على مداخيل الأندية من الرعاية، كما أن تخفيض الرواتب هو توجه عالمي حالياً، وقامت به أكبر الأندية في أوروبا وأغناها، وكرة الإمارات ليست استثناء في هذا الموضوع».

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واعتبر عبدالملك أن اللاعب متوقف عن التدريبات والمباريات حالياً بسبب فيروس «كورونا»، ولا يقوم بأي نشاط تجاه النادي، والأندية تعاني صعوبات، ومن الطبيعي أن يقف اللاعب مع ناديه في هذا الظرف، ويتحمل جزءاً من المسؤولية.

ورداً على سؤال بأن الدعم الحكومي للأندية سنوي فكيف بها أن تتأثر بإيقاف النشاط، قال عبدالملك، «نعم يوجد دعم حكومي، لكن في المقابل العديد من الأندية تعتمد وبنسبة قد تصل عند بعضها إلى 30% من ميزانيتها على عقود الرعاية والإعلانات، وكذلك ما تقدمه الرابطة من خلال عوائد النقل التلفزيوني، وعندما يتوقف النشاط تقل نسبة الإيرادات، وهذا يخلق نوعاً من الاختلال في ميزان المدفوعات عندما تصبح النفقات أكثر من الإيرادات، وحتى يحافظ النادي على هذا التوازن، ويستمر في القيام بواجباته تجاه موظفيه ومنتسبيه وبينهم اللاعبون والمدربون جاء قرار تخفيض الرواتب ليقلص بعضاً من هذه الفجوة المالية».

واعتبر أن اللاعبين يجب أن يستشعروا المسؤولية تجاه ناديهم، حتى يستمر في الإيفاء بالتزاماته، حيث إن اقتطاع نسبة الـ40% لكل راتب يوفر مبلغاً محترماً يمكّن النادي من الصمود في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» التي تركت آثاراً هائلة على اقتصاديات أندية كبرى، وتعد الأغنى في العالم.

ورأى أن نسبة التوفير تختلف بين نادٍ وآخر، حيث إن عقودها مع اللاعبين تختلف منطقياً بين الفرق.

ما بعد «كورونـا»

وأكد إبراهيم عبدالملك أن سوق انتقالات اللاعبين في فترة ما بعد فيروس «كورونا» سيتأثر، ولن يكون هناك دفع لمبالغ كبيرة في التعاقدات، كما كان يحصل في السابق، وقال عن ذلك: «الخبراء يقرون أن هناك تضخماً مبالغاً فيه في سوق انتقالات اللاعبين؛ لأن مردود اللاعب لا يعادل ما يصرف عليه، وصراحة كان عندنا انفلات في هذا السوق (قيمة اللاعبين)، وأتمنى أن يتم تعديل ميزانه بعد انتهاء أزمة «كورونا»، وأن تكون الأندية واقعية في صفقاتها بالمستقبل».