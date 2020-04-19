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شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصيب دي بروين بكورونا؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف كيفين دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا أنه عانى من بعض العوارض هو وعائلته، مشككاً أنهم قد تعرضوا لفيروس كورونا، مؤكداً أنه الآن بصحة جيدة.
ونقلت صحيفة «ميرور» عن دي بروين قوله «في بداية فترة العزل، عانت أسرتي المرض، الأمر بدأ بابني الصغير وانتقل للابن الأكبر ومن ثم زوجتي، وعانيت أنا أيضاً بعض العوارض، واستمر ذلك بين 8 و9 أيام، ولكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك فيروس كورونا أم لا».
وتابع لاعب وسط مان سيتي: «لحسن الحظ، تعافينا من المرض، وكنا في حال جيدة في آخر أسبوعين أو 3 أسابيع، عانيت القليل من الألم في الحلق، ولكن حالي كان أفضل مقارنة مع أسرتي، أنا سعيد لأن الجميع بخير الآن».
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