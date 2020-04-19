عبدالله رمضان وطلال فهد يُمثلان الإمارات في بطولة «فيفا»الإلكترونية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم ترشيح عبد الله رمضان نجم المنتخب الوطني ونادي الجزيرة وطلال فهد عبدالرحمن؛ للمشاركة في بطولة كرة القدم الإلكترونية «FIFA 20» التي يُنظمها ويُشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للفترة من 21 إلى 25 إبريل/ نيسان الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء.



وتأتي البطولة ضمن مبادرة الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد؛ حيث سيتم تخصيص مبلغ جائزة البطولة لإحدى المؤسسات الخيرية.

وقال محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم: «نحرص دائماً على المشاركة والتفاعل مع المبادرات الخيرية التي تقترحها الاتحادات الدولية والقارية الرياضية؛ لمواجهة فيروس «كورونا»، والتعاون معهم في هذا الشأن، خاصة للتأثير الكبير والمباشر للرياضة وكرة القدم تحديداً على كل أفراد المجتمع في مختلف دول العالم».

وأشاد الأمين العام بالخطوات والإجراءات التي يقوم بها الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ للمحافظة على الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وكذلك الجماهير وتواصله المستمر مع الاتحادات الوطنية الأعضاء؛ لإطلاعهم على آخر المستجدات والإرشادات الخاصة بالشأن الكروي.