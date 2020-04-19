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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات مقترحة لختام الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تبرز 3 سيناريوهات محتملة لحسم مستقبل دوري المحترفين السعودي المتوقف منذ منتصف مارس/ آذار الماضي بسبب فيروس كورونا (كوفيد19).
وبحسب مصادر متطابقة فان الاتجاه الأكبر هو استكمال الموسم في أغسطس/ آب المقبل أو سبتمبر/ أيلول بحال سمحت الجهات المختصة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، وفي حال تم إقرار شهر سبتمبر موعداً للاستئناف فسيعقبه مباشرة انطلاقة الموسم الجديد.
أما السيناريو الأسوأ فهو إلغاء الموسم، وسيكون السيناريو الثالث بحال نصحت الجهات الصحية بعدم إقامة المباريات.
واستبعدت رابطة دوري المحترفين اللجوء لتتويج بطل الشتاء (النصر) أو المتصدر للدوري (الهلال)، علماً أن الدوري تبقى فيه 8 جولات، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 51 نقطة متقدماً بست نقاط عن النصر الثاني.
إلى ذلك واصل لاعبو الأندية الأجانب إعداد أنفسهم للمغادرة إلى بلدانهم من خلال استخراج شهادات عدم وجود أعراض الكورونا تمهيداً لعمل أفضل خط سفر يمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم الخاصة.
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