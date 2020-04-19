دعم الجيش الأحمر في «أولد ترافورد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي 1000 بطاقة موسمية للشباب بين عمر 16-25 عاماً مقابل 285 استرلينياً للموسم المقبل، وذلك لملء مدرج «ستريتفورد ايند» حيث مكان الجيش الأحمر في كل مباراة للفريق في ملعب «أولد ترافورد». ووفقاً لتقرير «الميرور» يهدف اليونايتد لحشد الشباب في قسم «الجيش الأحمر» بعد تراجع لافت للمشجعين الشباب في المدرجات بسبب ارتفاع سعر التذكرة وعدم القدرة على مشاركة التجربة مع الأصدقاء. وعلق المدير الإداري لمجموعة اليونايتد ريتشارد أرنولد: «نريد أن نعبر عن امتناننا لإخلاص المشجعين ونعبر بمستوى التشجيع خطوة الى الأمام الموسم المقبل من خلال توسعة قسم ستريتفورد ايند نحو الزاوية الشمالية الغربية وجعلها تتسع لـ2000 مشجع».



ويطلق مصطلح «الجيش الأحمر» على مجموعة مستقلة من حملة التذاكر الموسمية يهدفون لرفع مستوى الحماس في الملعب واستعادة موقعه السابق كأعلى المدرجات ضجيجاً في إنجلترا.