تماثيل النجوم تكافح كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينال اللاعبون الكبار قسطاً كبيراً من الحب لدى جماهيرهم خلال فترة لعبهم، وعندما يتحولون إلى أساطير تصبح ذكراهم إلى الأبد عبر وضع تماثيل لهم في استادات الأندية ومقرها.

الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا واحد من هؤلاء الأساطير الذين يجدون حباً جارفاً في بلادهم وحول العالم؛ لذلك لم تجد السلطات الحكومية أفضل منه للتعريف بمخاطر تفشي فيروس «كورونا» المستجد؛ وذلك عبر الاستعانة بتمثاله الذي يقع بالقرب من ملعب ناديه الأم أرجنتينوس جونيور في بيونس آيرس؛ حيث تم وضع كمامة طبية على فمه في إشارة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية؛ للوقاية من الوباء.

ويهدف المسؤولون في الأرجنتين من تلك الطريقة إلى رفع درجة الوعي لدى المواطنين؛ للحد من انتشار «كورونا» في البلاد.

من جهتهم، وضع مشجعو نادي فنربخشة التركي كمامة على وجه تمثال أسطورة النادي، البرازيلي أليكس دي سوزا «اليكس»، لحمياته من فيروس «كورونا».

ويحظى دي سوزا بشعبية واسعة وسط مشجعي فنربخشة، بعدما لعب في صفوف النادي من 2004 حتى 2012 وسجل له 136 هدفاً، وفاز معه بلقب الدوري 3 مرات.