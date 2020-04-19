«الشارقة الرياضي» يوجه الأندية بوضع 15 سيارة إسعاف في خدمة مكافحي كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه مجلس الشارقة الرياضي أندية الإمارة بتوفير 15 سيارة إسعاف لخدمة جهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمكافحة فيروس كورونا، تأكيداً لدورها ودور أنديتها المجتمعي في ظل توقف التجمعات والأنشطة الرياضية التزاماً بالقرارات الوقائية والاحترازية على مستوى الدولة.

وأشار الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أن المجلس حريص على أن يكون له دور بارز وفعال مع أنديته الرياضية والتخصصية في المجتمع خلال هذه الفترة.

وقال: نشكر أندية الإمارة المتعاونة معنا في هذه المبادرة وتوفير سيارات الإسعاف بالإضافة للسائقين لدعم جهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث سيتم تدريبهم وتأهيلهم على أيدي متخصصين من قبل الجهات المختصة للتعامل مع مختلف الحالات من منطلق حرصنا التام على القيام بأدوارنا في المجتمع والمساهمة ولو بجزء بسيط تقديراً للجهود الكبيرة التي يقوم بها الجميع خلال هذه الجائحة وخاصة خط دفاعنا الأول.

وأضاف: هذه المرحلة تمثل فترة التضامن مع الجهات المختصة وخدمة الإمارة والوطن والمواطن من أجل المساهمة في تهيئة جميع متطلبات الصحة والسلامة العامة لجميع أفراد المجتمع وخاصة أن الرياضة تجد الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وبالتالي فإن دورها لا يتوقف في مجالها فقط، وإنما يشمل المجال المجتمعي والصحي أيضاً وعلينا التكاتف والتلاحم وأن نعمل يداً بيد ونلتزم بالتوجيهات ونتضامن مع جميع الجهات من أجل حماية المجتمع ونحن نحث الجميع ومنها أندية الإمارة على أداء دورهم المجتمعي والالتزام بالتوجيهات حتى تزول هذه الغمة عن العالم أجمع.