جامعة رأس الخيمة تنظم ماراثوناً منزلياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية الماراثون المنزلي الأول الذي يهدف إلى تشجيع الجميع على البقاء بالمنزل مع الحفاظ على اللياقة البدنية. وذلك في إطارالحملة الوطنية للدولة «خلك بالبيت» وضمن الإجراءات الاحترازية لتفادي خطر تفشي فيروس كورونا. بلغ عدد المشاركين 150 من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. يمتد السباق إلى 5 كيلومترات و10 كيلومترات يختار المشارك من بينهما المسافة التي سيشارك فيها. يبدأ السباق في الساعة الثامنة صباحأ وينتهى الساعة السادسة مساءً ويسمح للمتسابق باخذ فترات راحة على أن تنتهي المشاركة قبل الساعة السادسة مساءً.

يحصل الفائزون الثلاثة من كل فئة الذين أنهوا السباق في أقل وقت على شهادة تقدير وميدالية، كما يحصل كل المشاركين على شهادة مشاركة بالماراثون المنزلي الأول.