تسريحة رونالدو في الحجر المنزلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من الصعب على اللاعبين الاستعانة بالحلاق أيام الحجر المنزلي لكن تسريحة الظاهرة البرازيلي رونالدو في مونديال 2002 لا تحتاج لكثير من المهارة، يكفي أن تحلق شعرك كله وتبقي مثلثاً صغيرا في الأمام وهذا ما فعله مواطنه ريتشارليسون (23 عاماً) مهاجم إيفرتون الإنجليزي.

وعلق البرازيلي الذي اختار قميص ليبرون جيمس في ليكرز:«رونالدو ألهمني منذ كنت طفلاً، هدفه الثاني في نهائي مونديال 2002 ترك أثراً كبيراً عندي»، كان عمر ريتشارليسون 5 سنوات عندما شاهد منتخب السامبا يحصد آخر لقب مونديال ورغم أن مهاجم إيفرتون لم يصل لمستوى رونالدو بسن الـ20 إلا أن أداءه تحسن كثيراً هذا الموسم وأقنع مدرب المنتخب تيتي باستدعائه.