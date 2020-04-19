شكرا لقرائتكم خبر عن تسريحة رونالدو في الحجر المنزلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من الصعب على اللاعبين الاستعانة بالحلاق أيام الحجر المنزلي لكن تسريحة الظاهرة البرازيلي رونالدو في مونديال 2002 لا تحتاج لكثير من المهارة، يكفي أن تحلق شعرك كله وتبقي مثلثاً صغيرا في الأمام وهذا ما فعله مواطنه ريتشارليسون (23 عاماً) مهاجم إيفرتون الإنجليزي.
وعلق البرازيلي الذي اختار قميص ليبرون جيمس في ليكرز:«رونالدو ألهمني منذ كنت طفلاً، هدفه الثاني في نهائي مونديال 2002 ترك أثراً كبيراً عندي»، كان عمر ريتشارليسون 5 سنوات عندما شاهد منتخب السامبا يحصد آخر لقب مونديال ورغم أن مهاجم إيفرتون لم يصل لمستوى رونالدو بسن الـ20 إلا أن أداءه تحسن كثيراً هذا الموسم وأقنع مدرب المنتخب تيتي باستدعائه.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريحة رونالدو في الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.