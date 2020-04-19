أوبميانج: سرقوا مني قناع النمر الأسود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الغابوني بيير ايمريك أوبميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي عن قصة قناع الـ«بلاك بانثر»(النمر الأسود) الذي احتفل به بعد هز شباك رين بمسابقة يوروبا ليج الموسم الماضي وقال:«كنت أنوي ارتداء القناع أمام مانشستر يونايتد لكنني لم أستطع العثور عليه لذا توجب الانتظار للمباراة التالية، شخص ما غير مكان القناع، استعنت بموظف حجرة الملابس ووضعت القناع عنده قبل المباراة، سجلت من ركلة جزاء وبحثت عن القناع لأحتفل فلم أجده».

وكشف أوبميانج وزميله في خط هجوم المدفعجية الفرنسي لاكازيت عن خطة تمرينات أرسنال التي تقضي بعدم خوض تمرينات إضافية لتطوير مهارات التسديد وقال أوبميانج:«أحياناً نريد البقاء وقتاً أطول للتمرن على التسجيل لكن الكادر يطلب منا الدخول للمبنى».