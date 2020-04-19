شكرا لقرائتكم خبر عن برودة المسبح تنهي حياة لاعب أمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي ميتش كرونين (27 عاماً) نجم كرة القدم الأمريكية ولاعب بريزبين برونكوس وكانبيرا ريدرز مصرعه بطريقة تراجيدية مساء الجمعة، وذلك بعد غرقه في مسبح منزل والديه، وكان كرونين يتطلع للعودة للعب والعمل في مهنة الإطفاء ويتمرن يومياً على رفع الأثقال والتمرينات المكثفة، لكن ذكر تقرير ديلي تيليجراف أنه أكمل تمرينات رفع الأثقال وذهب لمسبح بارد كي يمنح جسمه بعض البرودة لكنه أصيب بسكتة قلبية وفارق الحياة.

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