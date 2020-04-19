شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 جنيه استرليني لبيجامة رونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - آخر إطلالة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواقع التواصل الاجتماعي كانت بـ2000 جنيه استرليني، حيث ارتدى جناح اليوفنتوس الإيطالي بيجامة مكونة من فانيلة جيفنشي بسعر 435 استرليني مع قميص ديور حرير 910 استرليني وشورت 940 استرليني، فضلاً عن زوج نعال بـ 348 استرليني ، وظهر رونالدو في شريط الفيديو وهو يمازح ابنه الصغير ماتيو (عامين) في المنزل المؤجر بماديرا البرتغالية برفقة عائلته الصغيرة .

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