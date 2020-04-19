ميدو يستعيد نحافته في عام واحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت صحيفة «الصن» صور المصري ميدو نجم توتنهام السابق (37 عاماً) بعد خسارة وزنه الزائد والكيلوجرامات التي تراكمت عقب اعتزاله الكرة في 2013، وقال ميدو، مدرب نادي المقاصة المصري السابق، إن حمية غذائية وتمرينات مع مدربه الخاص علي مزهر مدة عام كامل أثمرت أخيراً، وأضاف في تصريح للجارديان: «وزني وصل لـ150 كيلوجراماً ولم أكن أستطيع السير 30 ياردة». وأرفق ميدو صوره بعد التنحيف بعبارة «اعمل بجد والعب بجد»، ودافع مزهر عن ميدو وكتب: «هذا هو ميدو نجم الكرة المصري الذي نعرفه، حصل على رخصة التدريب وتعافى من الجراحة وغير أسلوب حياته وقرر الالتزام الكامل بنمط حياة صحية، حدد هدفك وضع خطة والثمار ستأتي مع الوقت، الأهم من كل شيء أن تؤمن بنفسك وتحيط نفسك بأشخاص إيجابيين يدعمونك ولا تنصت للأشخاص السلبيين الموجودين حولك».