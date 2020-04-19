شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجبار: لقب الدوري من حق القوة الجوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

دعا الطاقم التدريبي لفريق القوة الجوية العراقي الذي يقوده المدرب أيوب أوديشو، اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إلى منح فريقه لقب بطولة الدوري للموسم الحالي في حال قررت إلغاء المسابقة.

وقال علي عبد الجبار مساعد مدرب فريق القوة الجوية، «الآن كمحب وليس مدرباً، إن صح ما يقال وما يدار عن إلغاء الدوري، فمن الحق والواجب تسمية بطل الدوري لمن تصدر الدوري في البداية وعند استئنافه مرة ثانية فإن لم يكن فهناك مؤامرة أو بخس حق لنا».

وهناك احتمالات كبيرة تشير إلى أن بطولة الدوري للموسم الحالي سيتم إلغاؤها بسبب صعوبة إكمال بقية المباريات في وقت قريب نتيجة لعدم وجود تدريبات منتظمة لفرق الدوري، كما منحت جميع إدارات الأندية وطواقمها التدريبية لاعبيها إجازة مفتوحة خشية من تفشي وباء «كورونا».

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