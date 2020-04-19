«الدب القطبي» منع انتقال تيري لموسكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف وكيل أعمال يدعى «ماركو ترابوشي» عمل في عقد صفقات لصالح سبارتاك موسكو عن سبب فشل انتقال «جون تيري» المدافع الإنجليزي قائد البلوز السابق إلى النادي الروسي وقال:«حاولنا إقناع تيري، تحدثت إليه لكنه شرح لي موقفه وقال إن الأولوية عنده هي البقاء مع العائلة، ومدير مدرسة ابنته اتصل بجون وقال له إن ابنته تبكي على الأرض وتصرخ وتقول إن والدها سيذهب لموسكو وإن هناك دببة قطبية تتجول في الشوارع وإنه قد لا يعود للمنزل أبداً».

وخاض تيري مباراة في موسكو بعد رفض الصفقة من أجل عائلته بشهر، ثم بعدها أعلن اعتزال اللعب وانضم لكادر استون فيلا التدريبي.