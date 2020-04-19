«رينو موانئ دبي» يشارك في بطولة شنغهاي الافتراضية للفورمولا 1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود البريطاني إيان بولتر، سفير شركة موانئ دبي العالمية، إلى عالم السباقات اليوم 19 إبريل، ليشارك في سباق الجائزة الكبرى الافتراضي الصيني للفورمولا 1، وسيتخلى أسطورة كأس رايدر عن مضرب الجولف ليمسك بعجلة القيادة إلى جانب شريكه سائق الاختبار جوانيو تشو من فريق رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا 1، وذلك على مضمار صعب في حلبة شنغهاي الدولية يتضمن 28 دورة على مسار بطول 5.451 كم.

وكان الثنائي قد شارك في أول سباق جائزة كبرى افتراضي في البحرين مارس الماضي وحققا الفوز بالمركز الأول

وسيشارك كلا السائقين في السباق من خلال أجهزة محاكاة مخصصة لهما، وسيواجهان تشكيلة متنوعة تشمل عدداً من سائقي الفورمولا 1 الحاليين والسابقين وأعضاء برنامج السائقين الشباب وعدداً من المشاهير.

ويعدّ السباق الذي يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع ثالث سباقات في سلسلة الجائزة الكبرى الافتراضية للفورمولا 1، والتي تتيح الفرصة أمام المشاهدين لمتابعة سباقات الفورمولا 1 الافتراضية خلال هذه المرحلة التي تشهد انتشار جائحة فيروس كوفيد-19.