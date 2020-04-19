شكرا لقرائتكم خبر عن «رينو موانئ دبي» يشارك في بطولة شنغهاي الافتراضية للفورمولا 1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود البريطاني إيان بولتر، سفير شركة موانئ دبي العالمية، إلى عالم السباقات اليوم 19 إبريل، ليشارك في سباق الجائزة الكبرى الافتراضي الصيني للفورمولا 1، وسيتخلى أسطورة كأس رايدر عن مضرب الجولف ليمسك بعجلة القيادة إلى جانب شريكه سائق الاختبار جوانيو تشو من فريق رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا 1، وذلك على مضمار صعب في حلبة شنغهاي الدولية يتضمن 28 دورة على مسار بطول 5.451 كم.
وكان الثنائي قد شارك في أول سباق جائزة كبرى افتراضي في البحرين مارس الماضي وحققا الفوز بالمركز الأول
وسيشارك كلا السائقين في السباق من خلال أجهزة محاكاة مخصصة لهما، وسيواجهان تشكيلة متنوعة تشمل عدداً من سائقي الفورمولا 1 الحاليين والسابقين وأعضاء برنامج السائقين الشباب وعدداً من المشاهير.
ويعدّ السباق الذي يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع ثالث سباقات في سلسلة الجائزة الكبرى الافتراضية للفورمولا 1، والتي تتيح الفرصة أمام المشاهدين لمتابعة سباقات الفورمولا 1 الافتراضية خلال هذه المرحلة التي تشهد انتشار جائحة فيروس كوفيد-19.
كانت هذه تفاصيل خبر «رينو موانئ دبي» يشارك في بطولة شنغهاي الافتراضية للفورمولا 1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.