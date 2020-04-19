أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يشكو عبدالله السعيد مجددًا .. ويكشف موقف فيفا من فض النزاع

الأهلي يشكو عبدالله السعيد مجددًا .. ويكشف موقف فيفا من فض النزاع

تقدم الأهلى بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق النادى لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للانضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

اتحاد الكرة: مجلس الوزراء يُحدد موعد استئناف الدورى

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن قرار استئناف مسابقة الدورى العام هو قرار الدولة المصرية وتحديدا مجلس الوزراء، الذى تم تعليق النشاط الرياضى فى مصر بناء على الإجراءات الاحترازية التى اتخاذها للحد من تفشى فيروس كورونا.