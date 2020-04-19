شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر : مستند مدرسي كسب النقاز قضية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي سيف زاهر أن مسئولي نادي الزمالك بدأوا خطوات الاستئناف على العقوبة الموقعة عليه لصالح التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، مؤكدا أن الزمالك سيستند على هيئة دفاع جديدة للأبيض في هذه القضية.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، النقاز حصل على مستند من الزمالك من أجل التقديم بها لابنه في المدرسة ووثقه من الادارة ، ولكنه استغلها في شكوى القلعة البيضاء، وهل هي قانونية أو يعترف بها من عدمه لم يتحدد بعد، مشددا على أن كل طرف يحاول تجهيز اوراقه لدعم موقفه في القضية.

أردف، لو تمكن الزمالك من تقديم أوراق جديدة في القضية سيكون موقفه سليم، والزمالك يدعم موقفه بأصل العقد المبرم بينه وبين اللاعب، ويحاول كل طرف تقديم مستندات أخرى تدعم موقفه في القضية.

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كما حرص مسؤولو الزمالك على دراسة الحيثيات المختلفة الخاصة بقضية التونسى حمدى النقاز، الذى رحل عن الفريق وفسخ تعاقده من طرف واحد، وحصل على حكم من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم النادى الأبيض مليون و300 ألف دولار، قيمة المتبقى من عقده ومكافآت مستحقة، حيث طلبت إدارة الزمالك حيثيات الحكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إلى جانب تقديم ملف كامل للطعن على ذلك الحكم والغرامة، ويتضمن الملف الإشارة إلى أى وثيقة تخرج من الزمالك ليست بتوقيع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، تكون غير صحيحة، خاصة أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أنابه فى التوقيعات المختلفة الخاصة بالفريق الأول.