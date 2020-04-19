شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد سيزا : فضلنا عرض الاهلى على الزمالك وأندية أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح السويسرى ديفيد سيزا مدرب عام الاهلى أن رينيه فايلر فضل تولى القيادة الفنية للقلعة الحمراء وذلك لصناعة بعض الانجازات و تحقيق البطولات .

وأوضح ديفيد سيزا خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أنه تم العرض عليهم لتولى القيادة الفنية لنادى الزمالك و بعض من الاندية الاوروبية خلال التفاوض مع مسئولى القلعة الحمراء وتم الاتفاق مع الفريق الاحمر بسبب الشعبية الكبيرة التى تتواجد لديه فى القارة الافريقية .

وتابع مدرب الاهلى أنه قام بعمل بحث على الانترنت لمعرفة اللاعبين قبل التوجه الى القاهرة و تعجب من ادائهم فى أول تدريب لهم و التوافق مع اللاعبين من الفريق الكبرى فى أوروبا .

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وطمأن رينيه فايلر زوجته وأسرته فى سويسرا على الأحوال فى مصر بشأن تداعيات فيروس كورونا، وأكد المدير الفنى للأهلى لأسرته أن الأمور جيدة فى مصر وأن الحكومية المصرية تتخذ إجراءات احترازية جيدة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكد رينيه فايلر أنه يتواجد فى مقر إقامته ولا يُغادره بسبب تجميد النشاط، حيث يستغل وقت فراغه فى خوض التدريبات وكذلك متابعة أحوال فريقه عبر تطبيق "واتس آب" بجانب القراءة فى الفندق.

فايلر فضّل البقاء فى القاهرة على الرغم من الطائرات التى أرسلتها بلاده من أجل إعادة مواطنيها إلى أراضيهم، فيما تُقيم عائلته فى مدينة زيورخ، وأكد فايلر فى اتصالاته مع اسرته إنه سعيد بالبقاء فى القاهرة مؤكدًا لهم إن الأمور جيدة جدا وهناك اهتمام كبير من جانب الجميع لمواجهة فيروس كورونا.