شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: وزير الرياضة أخطر الأهلى بتمسكه بعودة الدورى حتى 15 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاعلامى سيف زاهر، أن جلسة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة تطرقت لملف الدورى هذا الموسم وفرص إقامته، وأكد الخطيب لوزير الرياضة على رغبته فى استئناف الدورى وعدم الغائه.
وأوضح زاهر فى برنامجه ملعب اون على قناة اون تايم سبورت، أن وزير الرياضة أكد للخطيب أنه يتمسك بعودة الدورى وحتى إن عاد يوم 15 يوليو المقبل خاصة وأن الدورى يحتاج شهرين لانتهائه فى سبتمبر المقبل.
وقال أن عودة الدوري الدوري مهمة، باعتبار أنه لو تم الغائه لانهارت الكرة لمصرية وعادت 5 سنوات للخلف، كاشفا أن اتجاه اتحاد الكرة ووزارة الرياضة هو عودة الدوري.
أضاف أن هناك اندية تنظر تحت أقدامها لرغبتها في الغاء الدوري، مشددا على أن صناعة الكرة مهمة ولابد من استمرار الدوري لأن الغائه سيكبد المنظومة الرياضية خسائر كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر سيف زاهر: وزير الرياضة أخطر الأهلى بتمسكه بعودة الدورى حتى 15 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.