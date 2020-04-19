7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 4 / 2020 فى مقدمتها ، اتحاد الكرة: مجلس الوزراء يُحدد موعد استئناف الدورى
الأهلي يشكو عبدالله السعيد مجددًا .. ويكشف موقف فيفا من فض النزاع
تقدم الأهلى بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق النادى لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للانضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.
اتحاد الكرة: مجلس الوزراء يُحدد موعد استئناف الدورى
كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن قرار استئناف مسابقة الدورى العام هو قرار الدولة المصرية وتحديدا مجلس الوزراء، الذى تم تعليق النشاط الرياضى فى مصر بناء على الإجراءات الاحترازية التى اتخاذها للحد من تفشى فيروس كورونا.
جمال محمد على يلقى محاضرة ON LINE على المدربين غدا
يلقى الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، محاضرة ON LINE على المدربين والاداريين بعنوان "القيادة الفنية ومبادىء الادارة"، فى الثامنة مساء غد الأحد، ضمن برنامج التعلم عن بعد المقدم من الإدارة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تمشيا مع الاجراءات الإحترازية ومنع التجمعات للحد من فيروس كورونا.
الأهلى للخلف در فى صفقة أسامة جلال مدافع إنبى
بما أشبه بإمكانية التراجع عن التفكير فى الصفقة ، تسود حالة من الانقسام داخل النادى الأهلى فى ملف ضم أسامة جلال مدافع إنبى، ومدى الاستفادة الفنية من وراء ضم اللاعب، وهو الملف، الذى شهد العديد من المناقشات بين لجنة التخطيط والجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.
اتحاد الكرة يستدعى عبد الله السعيد للتحقيق فى شكوى الأهلى
استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على إحالة شكوى النادى الأهلى الجديدة ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، إلى لجنة شئون اللاعبين، على ان تستدعى اللجنة اللاعب لجلسة تحقيق لسماع أقواله ويتم تحديد موعدها فى وقت لاحق، خاصة وأن اتحاد الكرة فى إجازة غد وبعد غد بسبب احتفالات شم النسيم.
إنبى يُعلق مصير "شريف" الأهلى بسبب توقف كورونا
علق مسؤولو إنبى مصير محمد شريف، جناح الفريق البترولى المعار من الأهلى خلال الوقت الحالى، بسبب توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا، ويبحث النادى البترولى خلال الوقت الحالى محافظة اللاعبين على مستواهم الفنى والبدنى، تحسبا لعودة النشاط الرياضى هذا الموسم، وذلك من خلال التدريبات اليومية التى يخوضها لاعبو الفريق فى المنزل.
الزمالك يلجأ للأوراق الرابحة فى المُعارين لدعم الصفقات الجديدة
استقر مسؤولو الزمالك على تسويق بعض اللاعبين المعارين أو إدخال البعض فى صفقات تبادلية، عند حسم مصيرهم من قبل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وذلك لتعزيز قوة الفريق بصفقات جديدة حيث ستلجأ الإدارة البيضاء إلى تسويق بعضهم لتحقيق استفادة مالية وإدخال البعض الآخر فى صفقات تبادلية كأوراق رابحة لتقليل المقابل المادى للصفقات الجديدة.
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