شكرا لقرائتكم خبر عن ماكيدا: عبد الله السعيد أفضل لاعب فى مصر حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاسبانى ماكيدا المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى، انه عاد مؤخرا إلى مدريد قادما من السعودية بسبب توقف النشاط الرياضى هناك بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوضع فى اسبانيا صعي للغاية بسبب ارتفاع معدل الاصابات والوفيات، ولكن هناك مؤشرات لأن يتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة بناء على توقعات الحكومة الاسبانية.

قال ماكيدا فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إنه يشجع فريق ريال مدريد الاسبانى، ونفس الأمر بالنسبة للاتحاد السكندرى فهو يشجعه فى مصر ويتابعه باستمرار تحت قيادة محمد مصيلحى رئيس النادى وطلعت يوسف المدير الفنى للفريق ويعلم انه يحقق نتائج جيدة هذا الموسم.

تابع أنه يعرف الدورى المصرى جيدا ويرحب دائما بالعمل فى مصر اذا وصله عرضا مناسبا فى أى وقت، وكذلك يتابع الدورى السعودى ايضا لأنه محب للمنطقة العربية بشكل عام.

وكشف ماكيدا أنه يرى أن عبد الله السعيد هو أفضل وأبرز لاعب فى مصر حاليا، كما أن هناك لاعبين كثيرين فى الاتحاد السكندرى قادرين على تحقيق بطولة هذا الموسم موجها التهنئة لنادى الزمالك بالفوز ببطولتى السوبر المحلى والافريقى هذا الموسم.