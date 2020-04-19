شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن الخيار المحلي الوحيد لتدعيم هجوم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات لضم حسام حسن مهاجم سموحة، لتدعيم صفوف الفريق بالشكل المطلوب، وذلك للبقاء على قدر التحديات سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وعلم الخليج 365 أن حسام حسن هو الخيار المحلي الوحيد لتدعيم هجوم الأهلي حال التوصل لاتفاق مع إدارة سموحة بشأن ضمه، في ظل الاقتناع التام بإمكانيات المهاجم الدولي البدنية والفنية.

ورغم أن تفكير الأهلي في السنوات الأخيرة يكون في تدعيم مركز المهاجم الصريح بلاعب أجنبي، إلا أن قرار اتحاد الكرة الأخير الخاص بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 4 الى 3 فقط وإلغاء اعتبار أحد لاعبي شمال افريقيا مصرياً وضع الأهلي في موقف المضطر للاعتماد أكثر على السوق المحلي في تدعيم مركز المهاجم أو أي مركز أخر، إذا أرادوا الحفاظ على معظم عناصرهم الأجنبية.

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الأهلي ينوي استغلال ورقة المُعارين لدى سموحة من أجل ضم حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، ويتطلع مسئولو الأهلي الإستفادة من وجود أربعة لاعبين مُعارين لسموحة وهم ، صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزي الحناوي من أجل ضم حسام حسن الذى إرتبط أسمه بالأهلي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية لكن الصفقة لم تتم لأسباب مالية بنسبة كبيرة ومن المقرر أن يتحدد مصير مفاوضات حسام حسن خلال الأيام المقبلة فى ضوء عدة أمور، أهمها المقابل المالى الذى سيطلبه فرج عامر رئيس نادى سموحة للاستغناء عن اللاعب وقائمة الأجانب فى الأهلى فضلاً عن "ورقة" المُعارين التى ستكون سلاح القلعة الحمراء لخطف مهاجم الفريق السكندري.