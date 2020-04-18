الامارات | وفاة بطل تونسي خرق العزل المنزلي من أجل الرياضة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بطل تونسي خرق العزل المنزلي من أجل الرياضة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقى بطل تونسي في مصرعه غرقاً في بحيرة بضواحي تونس بعد أن خرج لإجراء تدريباته برفقة عدد من أصدقائه، حيث لم يلتزم بقرار العزل المنزلي المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتفصيلاً نقلت وسائل إعلامية تونسية خبر وفاة المصارع الدولي الشاب، أحمد الظواهرية، إثر حادث غرق، بإحدى البحيرات المجاورة لمحل إقامته في منطقة دوار هيشر، بضواحي العاصمة
تونس.
وطبقاً لرواية أصدقاء المصارع التونسي فأن الظواهرية حاول تغيير آليات تدريباته اليومية، في اليوم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، من خلال محاولاته السباحة في البحيرة القريبة من منزله، لكن الموت كان في انتظاره.
ونشر الاتحاد التونسي للمصارعة بيانا نعى فيه المصارع الذي نشط مع النادي الرياضي للمصارعة بدوار هيشر، قال فيه: "ببالغ الاسى والحسرة بلغنا وفاة المصارع البطل أحمد ظواهرية التابع للنادي الرياضي للمصارعة بدوار هيشر... نتقدم الى كل عائلة الفقيد بتعازينا القلبية الصادقة ونشاطركم احزانكم بهذا المصاب الجلل سائلين الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه.. أحسن الله عزاءكم وجبر مصيبتك وإن لله وإن إليه راجعون".
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