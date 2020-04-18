شكرا لقرائتكم خبير لوائح: مستحقات الأهلى فى قضيته ضد عبد الله السعيد سقطت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد بيومى خبير اللوائح الدولية، أن مستحقات النادى الأهلى فى قضيته ضد عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز ونادى أهلى جدة السعودى قد سقطت، بعد قرار الفيفا بإعادة الملف لاتحاد الكرة المصرى بداعى أنه شأن داخلى.
وأكد بيومى أن أهلى جدة "طلّع نفسه بره" القضية بعدما قال للفيفا أن اللاعب فسخ العقد بنفسه، والقضية كانت فى الأساس بين الأهلى المصرى وأهلى جدة، لذا فالأهلى خسر معركته فى الفيفا.
تابع خبير اللوائح أن عبد الله السعيد ليس طرفا فى القضية الآن، وقرار الفيفا بإعادة الملف للاتحاد المصرى يعنى أن مستحقات الأهلى سقطت فى القضية.
وتقدم الأهلى بشكوى للاتحاد المصرى لكرة القدم للمطالبة بحق النادى لدى اللاعب عبد الله السعيد، بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلى جدة السعودى وعاد للانضمام لنادى مصرى (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلى على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الثلاثى المبرم بين النادى الأهلى وأهلى جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادى السعودى قبل عامين.
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