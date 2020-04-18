شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف عن الجدول الجديد لـ"كورسات لايف" المدربين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الادارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، الجدول الجديد لـ"كورسات لايف" المدربين والاداريين التى ستقام فى الأسبوع الجارى، وتنطلق غدا الأحد، حيث يلقى الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، محاضرة ON LINE على المدربين والاداريين بعنوان "القيادة الفنية ومبادىء الادارة"، فى الثامنة مساء، ضمن برنامج التعلم عن بعد المقدم من الإدارة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تمشيا مع الاجراءات الإحترازية ومنع التجمعات للحد من فيروس كورونا.

وتقام المحاضرة الثانية يوم الثلاثاء بعنوان الاصابات والوقاية منها ويلقى المحاضرة الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية، والمحاضرة الثالثة يوم الخميس المقبل بعنوان "الاعداد الفنى لحراس المرمى" ويلقيها فكرى صالح مدرب حراس منتخب مصر السابق.