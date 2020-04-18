شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: حمدى النقاز بطئ ولن يفيد الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي السابق أن حمدي النقاز لا يصلح للعب في القلعة الحمراء بسبب إسلوبه الذي لا يتماشى مع أداء الفريق .
وأضاف سعيد في خلال تصريحات تلفزيونية أن حمدي النقاز إسلوب لعبه بطئ ولم ينجح في الدوري المصري مع الزمالك خلال الموسم الماضي ولم يحقق أي نجاح حال إنضمامه لأحد الأنديه.
وأعرب سعيد أن اللعب للأهلي والزمالك يحتاج إلى لاعب ذو مواصفات خاصة لكي يستطيع حجز مكان أساسي داخل صفوف الفريق والمنافسة على الألقاب .
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: حمدى النقاز بطئ ولن يفيد الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.