شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: حمدى النقاز بطئ ولن يفيد الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي السابق أن حمدي النقاز لا يصلح للعب في القلعة الحمراء بسبب إسلوبه الذي لا يتماشى مع أداء الفريق .

وأضاف سعيد في خلال تصريحات تلفزيونية أن حمدي النقاز إسلوب لعبه بطئ ولم ينجح في الدوري المصري مع الزمالك خلال الموسم الماضي ولم يحقق أي نجاح حال إنضمامه لأحد الأنديه.

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وأعرب سعيد أن اللعب للأهلي والزمالك يحتاج إلى لاعب ذو مواصفات خاصة لكي يستطيع حجز مكان أساسي داخل صفوف الفريق والمنافسة على الألقاب .