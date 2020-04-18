شكرا لقرائتكم بوكير: كان لدى فريق متكامل في الإسماعيلى.. وفترة تدريبى للزمالك تضحك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ثيو بوكير مدرب الإسماعيلى السابق، أنه كان لديه فريق متكامل أثناء تدريبى نادى الإسماعيلى وهى الأفضل لى في مصر بجانب تدريب الاتحاد السكندري.

وكشف مدرب الإسماعيلى السابق في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على أون سبورت 2: "أن كلما افتكر فترة تدريبى للزمالك اضحك من اللى حصل، حيث تمت إقالتى بعد شهر واحد فقط دون أن أخسر مباراة، والسبب عدم إشراكى للصفقات الجديدة التي لم تكن جاهزة وأقل فنيا من اللاعبين الموجودين".

وأكد بوكير، أن ما حدث في الزمالك عكس ما حدث مع الإسماعيلى والاتحاد التي منحتنى الحرية في العمل والاختيار وهو سبب نجاحى في كلا الفريقين وهو ما يجعل الزمالك بعيدا عن الأهلى الذى يتعامل باحترافية شديدة.

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وعن عروض الأهلى قال: تلقيت عرضين من الأهلى أثناء تدريبى للاتحاد السكندرى ولكنى كنت مرتبط بالتعاقد والذى رفض الفريق السكندرى رحيلى، مؤكدا أن الاهلى يوفر كل شى للاعبين وهو ما جعل لاعبو الإسماعيلى أثناء فترة تدريبى ترحل له لأنه النادى الأكمل في مصر.