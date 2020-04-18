شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: الأهلى يحتاج لتدعيم دفاعه بعد رحيل أحمد فتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسيق أن المارد الأحمر يحتاج إلى تدعيم خط الدفاع خاصة بعد رحيل أحمد فتحي. وأضاف سعيد خلال تصريحات تلفزيونية أن أحمد حجازي سيكون إضافة قوية للأهلي في حال إتمام التعاقد معه خاصة وأنه يمتلك خبرات دولية كبيرة وسيكون مؤثر مع الأهلي خلال بطولة افريقيا . وأكمل أن الأهلي يحتاج إلى إتمام صفقات كثيرة في خط الدفاع خاصة مع تعدد الغيابات الكثيرة وتعرض معظم اللاعبين للإصابات وغيابهم فترات كثيرة.

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