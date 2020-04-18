شكرا لقرائتكم هل يُعاقب بيراميدز بسبب شكوى الأهلى ضد عبد الله السعيد؟.. اتحاد الكرة يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة ، عن حقيقة إمكانية توقيع عقوبات أو غرامات مالية على نادى بيراميدز بعد شكوى النادى الأهلى الجديدة ضد عبد الله السعيد لاعب الأحمر السابق وبيراميدز الحالى.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن بيراميدز ليس طرفا فى القضية المثارة حاليا ولم تناله شكوى الأهلى ولكنها كانت ضد أهلى جدة وعبد الله السعيد وحاليا ضد اللاعب فقط، وبالتالى لن يتم توقيع عقوبات على بيراميدز.

وكان محمد فضل الله خبير اللوائح الدولية قال أنه من المحتمل توقيع عقوبات على بيراميدز، وتحديدا اذا ثبت أن عقد عبد الله السعيد مع النادى يتضمن أنه تم شرائه من أهلى جدة وانه لم يكن حرا، إلا أن اتحاد الكرة أكد أن بيراميدز ليس طرفا من الأساس فى القضية.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إنه من الوارد أن يتم حفظ الشكوى بعد قرار الفيفا، وبالتالى تسقط حقوق الأهلى فى القضية، ولكن لا يمكن الجزم بذلك حتى الأن، لاسيما أن لجنة شئون اللاعبين ستدرس الملف من كل الجوانب، وتستدعى الطرفين لإستيضاح الأمور قبل البت بشكل نهائى فى القضية.

وتقدم الأهلى بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق النادى لدى اللاعب عبد الله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للانضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

Advertisements

جاءت شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جده السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري،، لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجي وهو أهلي جده السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الاشارة إليه.

هذا وحرصت الإدارة على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جده وعبدالله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي نادي مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جده وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته ٢ مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادي مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.