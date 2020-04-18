شكرا لقرائتكم أحمد حجازي يحدد عودة مدافع سموحة للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُحدد أحمد حجازى نجم دفاع ويست بروميتش الإنجليزي ومنتخبنا الوطني مستقبل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر المعار لسموحة، في مسألة رجوعه لناديه بعد انتهاء فترة اعارته من عدمه.

ونال محمد عبد المنعم اشادة الجهاز الفني للأهلي بعد ظهوره بشكل جيد مع سموحة، إلا أن فايلر ليس من هواه وجود لاعبين كثيرين في مركز واحد ليربط قرار عودة محمد عبد المنعم بفشل مفاوضات أحمد حجازي أما في حالة النجاح في ضم الأخير سيتم تجديد إعارة اللاعب الشاب.

وداخل مسئولو الأهلي في مفاوضات لضم أحمد حجازي في بداية الموسم وخلال الأيام الماضية، إلا أن المدافع الدولي أكد على رغبته في استمرار مسيرته الاحترافية مع ناديه الإنجليزي وتأجيل خطوة العودة للموسم بعد القادم.

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أحمد حجازي أكد لإدارة الأهلي أنه في حال عودته ستكون وجهته الأهلي الذي خاض معه فترة ناجحة بعد تجربة فيورتينا الإيطالي، قبل العودة للاحتراف الخارجي من جديد عبر بوابة الدوري الإنجليزي، رغم تلقيه أكثر من عرض مغري منها عرض من نادي بيراميدز الراغب بقوة في الحصول على خدمات المدافع الدولي.

على صعيد أخر أكد رينيه فايلر انه في حالة تجديد تعاقده مع الأهلي في الموسم المقبل، فانه لن يغير أي فرد من الجهاز المعاون لأنه يرتاح في العمل معهم ، موضحا أن علاقته جيدة للغاية بجهازه المعاون وبينهم تنسيق وانسجام تام.

ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى ديفيد سيزا مدربا عاما وسامي قمصان مدرب مساعد، وأضاف فايلر انه يري ان الأهلي لا يحتاج لصفقات كثيرة في الموسم المقبل لتدعيم الفريق، حيث انه راضي عن مستوي معظم اللاعبين ويري انهم قادرون علي تنفيذ أفكاره داخل الملعب.