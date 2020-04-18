شكرا لقرائتكم قطة : انتقلت للزمالك بسرعة ماكنتش اتخيلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سعيد قطه لاعب نادي الزمالك السابق، إنه انتقل للنادي في ظروف سريعة لم يكن يتخيلها.

وأضاف "قطة " فى تصريحات لقناة الزمالك، أنه انتقل من نادي الإعلاميين كنت حزين لتركي نادي الزمالك ولكن تعمدت ترك أثر طيب مع الفريق .

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وتابع لاعيب الزمالك السابق ، أن الإصابة أبعدته قليلا عن المشاركة أساسيا وكانت مشاركته قليلة بعد امتثاله للشفاء وهو ما أبعده عن القلعة البيضاء.

وكانت إدارة نادي بنها برئاسة أحمد برهومة تعاقدت مع اللاعب لاعب الزمالك والإتحاد السكندري السابق والمصري والسكة الحديد السابق لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر بناء على طلب من محمد عبدالرؤوف المدير الفني الجديد للفريق الذي تابع اللاعب جديدا خلال الموسم الماضي وأبدي إعجابه الشديد بمستواه الفني والبدني الذي يؤهله للظهور بشكل أساسي مع الفريق خلال منافسات دوري القسم الثالث.