شكرا لقرائتكم قطة : علاء على كان الأقرب لي فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سعيد قطة لاعب الزمالك السابق، أنه كان على علاقة قوية بالراحل علاء على أثناء فترة تواجده فى الزمالك.

وأضاف قطة فى تصريحات إعلامية لقناة الزمالك أنه حزين لرحيل علاء لأنه كان الأقرب لقلبي - على حد قوله .

وتابع قطة، أن وجود اوباما فى التشكيل الاساسى يعطيه دائما طمأنينه بالتسجيل فى المباراة، قائلا : "لو كان الأمر بيدي لأعادت عمرو زكي مرة أخرى لصفوف الزمالك الآن".