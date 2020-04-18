شكرا لقرائتكم خبير لوائح يكشف موقف عبدالله السعيد وبيراميدز من العقوبات بسبب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية، موقف شكوى الأهلى إلى اتحاد الكرة ضد عبد الله السعيد للمطالبة بالحصول على 2 مليون دولار قيمة الشرط الجزائى الموجود فى العقد الثلاثى، الذى تم توقيعه بين الأهلى المصرى والأهلى السعودى وعبد الله السعيد فى يناير قبل الماضى، والذى كان يوجب على النادى أو اللاعب دفع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دولار لو عاد اللاعب للدورى المصرى.

قال فضل الله فى تصريحات خاصة، إذا كان هناك عقد مع الأهلى يشترط حصوله على شرط جزائى حال العودة واللعب فى الدورى المصرى، فإنه من حق القلعة الحمراء شكوى عبد الله السعيد وتوقع غرامة مالية على اللاعب بقيمة الشرط الجزائي.

Advertisements

تابع: العقوبة قد تطول نادى بيراميدز لأنه تعاقد مع اللاعب ويعلم أنه كان موقعا على شرط جزائى لو عاد للدورى المصرى، والفيصل فى ذلك، إذا ما كان بيراميدز تعاقد مع اللاعب على أنه لاعب حر بعد فسخ عقده مع الأهلى السعوى فوقتها تكون العقوبة على السعيد فقط، أو تم شراؤه من النادى السعودى ووقتها تكون الغرامة على بيراميدز والسعيد معاً.

اختتم حديثه بأن الأهلى يحق له الحصول على قيمة الغرامة المالية سواء من اللاعب أو بيراميدز، طالما يوجد شرط فى العقد يمنحه الحق فى الحصول على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه.