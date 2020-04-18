شكرا لقرائتكم قطة: قصرت فى حق نفسي والظروف ماخدمتنيش داخل الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعترف سعيد قطة لاعب نادي الزمالك السابق بالتقصير فى حق نفسه أثناء تواجده داخل نادي الزمالك بالإضافة إلى أن الظروف المحيطة فى القلعة البيضاء لم تكن في صالحه
وقال قطة في تصريحات إعلامية بقناة الزمالك أن رحيله للاتحاد السكندري كان من أجل المشاركة أساسيا ، مضيفا أنه انتقل للنادي في ظروف سريعة لم يكن يتخيلها .
وتابع "قطة ": أنه انتقل من نادي الإعلاميين كنت حزين لتركي نادي الزمالك ولكن تعمدت ترك أثر طيب مع الفريق، قائلا : إن الإصابة أبعدتني قليلا عن المشاركة أساسيا وكانت مشاركتي قليلة بعد امتثالي للشفاء وهو ما ابعدني عن القلعة الحمراء
وكانت إدارة نادي بنها برئاسة أحمد برهومة تعاقدت مع اللاعب لاعب الزمالك والإتحاد السكندري السابق والمصري والسكة الحديد السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بناء على طلب من محمد عبدالرؤوف المدير الفني الجديد للفريق الذي تابع اللاعب جديدا خلال الموسم الماضي وأبدي إعجابه الشديد بمستواه الفني والبدني الذي يؤهله للظهور بشكل أساسي مع الفريق خلال منافسات دوري القسم الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر قطة: قصرت فى حق نفسي والظروف ماخدمتنيش داخل الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.