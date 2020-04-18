تعرف على نصائح محمد صلاح لـ كهربا حتى يستمر مع الأهلي

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جدة - عمرو شويل أرسل محمد صلاح المدير الفني لفريق الزمالك السابق عدة نصائح لمحمود عبد المنعم " كهربا " صانع العاب الأهلي الحالى والزمالك السابق كي يستمر ضمن صفوف المارد الأحمر.
وأوضح محمد صلاح خلال تصريحات صحفية قائلا، "سلوك كهربا لا يتماشى مع الأهلي و كهربا لاعب جيد وموهوب وعليه تعديل سلوكه اذا أرد الاستمرار في صفوف الأهلي ، مؤكدا أن الزمالك لم يخسر عندما رحل كهربا، لأن لدينا البديل والذي يتمثل في أوناجم وأشرف بن شرقي وحازم إمام .
وعلق محمد صلاح على رحيل التونسى حمدي النقاز قائلا: "رحل عن الزمالك بطريقة سيئة، والفريق لم يتأثر أيضًا، والدليل حصد السوبر المصري أمام الأهلي، والسوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي و أنا محظوظ لأنني توليت المهمة الفنية للفريق، وسعيد أنني تركت بصمات جيدة للجماهير و تركت الفريق لفيريرا، وكان الزمالك متصدر حينها جدول الدوري برصيد 9 نقاط، وهذا شيء مشرف لي".
وأضاف محمد صلاح قائلا : "رئيس الزمالك مرتضى منصور دائما ينفذ وعوده لي، وعندما تولى فيريرا تدريب الفريق، قال لي مرتضى (كيف يعمل مديران فنيان مع بعض في وقت واحد و ولذلك فضلت الانسحاب تاركًا المهمة لفيريرا لأنني على اقتناع أن الزمالك يحتاج لمدرب أجنبي".
وتولي فيريرا المهمة الفنية للزمالك في موسم 2014/2015، ونجح في قيادة الفريق للفوز ببطولة الدوري المصري وكأس مصر في نفس الموسم.
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