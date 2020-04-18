اخبار الرياضه

نبيل الحلفاوى يمنح الخطيب لقب لاعب القرن الـ20 وتريكة الـ21

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم نبيل الحلفاوى يمنح الخطيب لقب لاعب القرن الـ20 وتريكة الـ21 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد الفنان نبيل الحلفاوى على سؤال جمهوره بهوية اللاعب الذى يستحق جائزة لاعب القرن إن وجدت.

وكتب الحلفاوى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" في القرن العشرين.. محمود الخطيب "بيبو" الحادي والعشرين.. ما زلنا في ربعه الأول.. الله أعلم بالمواهب التي قد تظهر. لكن حتى الآن.. تريكة".

Advertisements

ويتوقف النشاط الكروى في الفترة الحالية للحد من انتشار الذى حصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوى يمنح الخطيب لقب لاعب القرن الـ20 وتريكة الـ21 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا