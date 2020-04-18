شكرا لقرائتكم نبيل الحلفاوى يمنح الخطيب لقب لاعب القرن الـ20 وتريكة الـ21 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رد الفنان نبيل الحلفاوى على سؤال جمهوره بهوية اللاعب الذى يستحق جائزة لاعب القرن إن وجدت.
وكتب الحلفاوى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" في القرن العشرين.. محمود الخطيب "بيبو" الحادي والعشرين.. ما زلنا في ربعه الأول.. الله أعلم بالمواهب التي قد تظهر. لكن حتى الآن.. تريكة".
ويتوقف النشاط الكروى في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى حصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.
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