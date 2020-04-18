شكرا لقرائتكم نبيل الحلفاوى يمنح الخطيب لقب لاعب القرن الـ20 وتريكة الـ21 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد الفنان نبيل الحلفاوى على سؤال جمهوره بهوية اللاعب الذى يستحق جائزة لاعب القرن إن وجدت.

وكتب الحلفاوى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" في القرن العشرين.. محمود الخطيب "بيبو" الحادي والعشرين.. ما زلنا في ربعه الأول.. الله أعلم بالمواهب التي قد تظهر. لكن حتى الآن.. تريكة".

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ويتوقف النشاط الكروى في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى حصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.