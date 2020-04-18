شكرا لقرائتكم المؤهل الدراسى يهدد أحلام نجوم الكرة فى عضوية الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمسك مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بوضع عدد من البنود فى شروط الترشح لعضوية الجبلاية فى اللائحة الجديدة والتى يجرى حاليا اعدادها قبل عرضها على الفيفا وكذلك الجمعية العمومية للجبلاية لاعتمادها قبل الانتخابات المقبلة، ويأتى على رأس هذه البنود ضرورة أن يكون المرشح لرئاسة أو عضوية الجبلاية حاصلا على مؤهل دراسى وتحديدا جامعى "مؤهل عالى".

ويمثل هذا البند صدمة كبرى لنجوم كرة القدم فى مصر، لاسيما وأن أغلبهم غير حاصلين على مؤهل جامعى بحكم انشغالهم فى كرة القدم وكثرة سفرياتهم وارتباطاتهم الكروية، لذلك فأغلب نجوم الكرة من حاملى المؤهلال المتوسطة.

وشهدت الأيام الماضية إعلان أكثر من لاعب كرة قدم سابق عزمه خوض غمار الانتخابات المقبلة، وعلى رأسهم حسنى عبد ربه نجم الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق وكذلك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق وعميد لاعبى العالم، وغيرهم من نجوم الكرة إلا أنه لم يتأكد حصول هذه الأسماء على مؤهل دراسى عالى، وهو ما يهدد باستبعادهم من الانتخابات المقبلة وتبخر حلم عضوية ورئاسة اتحاد الكرة يوما ما.